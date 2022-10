In de helft van 52 Zuid-Hollandse gemeenten ligt het gemiddelde gasverbruik per huishouden onder de 1200 kuub die voor volgend jaar is ingesteld als verbruiksplafond. Qua stroomverbruik zit bijna de helft van de gemeenten boven het plafond van 2900 kWh per jaar. In de Drechtsteden zitten Dordrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam en Papendrecht op beide energievlakken aan de 'goede kant' van de streep.

Ook Gorcumers zitten met een gemiddeld verbruik van 1120 m3 gas en 2700 kWh stroom per huishouden onder het prijsplafond. Met deze cijfers doet de provincie het 'aanzienlijk beter dan de rest van Nederland'. Zo concludeert het energiebedrijf Zonneplan op basis van door het CBS gepubliceerde regionale verbruiksdata van 2021. Vanaf 1 januari geldt een door de overheid vastgesteld prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers. Voor gas wordt het maximale tarief 1,45 euro per kuub tot een verbruik van 1200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot 0,40 euro per kilowattuur tot een maximum van 2900 kWh. Voor verbruik boven deze waardes betaalt de consument de - vaak hoge - prijzen uit diens energiecontract. Een hoog gasverbruik heeft de grootste invloed op de totale energierekening. In de gemeente Molenlanden hebben inwoners gemiddeld flinke energiekosten met 1470 kuub gas en 3180 kWh stroom. In Hendrik-Ido-Ambacht blijft het huishoudelijk gasverbruik wel onder de grens, maar het stroomverbruik met 3040 kWh niet. In Hardinxveld-Giessendam is de situatie omgekeerd. Daar blijven huishoudens met een gemiddeld verbruik van 2880 kWh onder het prijsplafond, maar verbruiken ze 70 kuub gas te veel voor het verbruiksplafond.