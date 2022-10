Basic Fit opent begin volgend jaar een nieuwe sportschool in winkelcentrum Sterrenburg in Dordrecht.

De nieuwe vestiging wordt 1000 vierkante meter groot en komt in de voormalige supermarkt Lidl, die naar een grotere winkel elders in het centrum is verhuisd.

De vestiging in Sterrenburg past in de bredere functie die eigenaar Wereldhave het winkelcentrum wil geven. Het is het vijfde filiaal van de fitnessketen in een winkelcentrum van Wereldhave.