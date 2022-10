In verband met de gewelddadige dood van Remsley Eisden (36) is de politie op zoek naar een schutter in zwarte kleding en een capuchon over het hoofd. Het gaat om een man van circa 1.70 meter lang met een normaal postuur.

Een getuige, zo bleek tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond, heeft gezien dat de man na het schotensalvo in de Van den Tempelstraat het eerste steegje insloeg in de richting van de Savornin Lohmanweg. De politie roept eigenaren van camera's in die omgeving op de beelden met hen te delen. Oók als men denkt dat er niks bijzonders op te zien is. Beelden kunnen via de site van Opsporing Verzocht geüpload worden.

Eisden werd afgelopen weekeinde in de nacht van zaterdag op zondag rond 0.30 uur onder vuur genomen in zijn aan de Van den Tempelstraat geparkeerd staande auto. De Dordtenaar, een vader van twee kinderen, werd meermaals geraakt en stierf ter plekke. Ook over de Toyota Yaris waarin Eisden zat hoopt het rechercheteam meer te horen. Bijvoorbeeld of mensen hebben gezien dat de wagen in de gaten werd gehouden.

Al snel na de aanslag op de Dordtenaar maakte de politie de naam van het slachtoffer bekend, dit omdat men in contact wil komen met mensen die hem kennen. Justitie kende de dertiger overigens al. Hij werd in 2017 veroordeeld voor verboden vuurwapenbezit en een poging om hennepplanten uit een plantage te stelen. Eisden werkte al dertien jaar als betonspuiter bij het Zwijndrechtse bouwbedrijf Vogel.