Het Albert Schweitzer ziekenhuis en de sportclubs op de Sportboulevard maken bezwaar tegen de bouw van een nieuwe parkeergarage op het Gezondheidspark in Dordrecht.

Die telt 1738 plaatsen en vervangt straks het huidige parkeerterrein als ontwikkelaar Ballast Nedam daar 720 woningen gaat bouwen. Volgens de bezwaarmakers is de garage veel te klein. Zij vrezen dat er straks honderden parkeerplaatsen te weinig zijn voor bezoekers en personeel van het ziekenhuis, sporters en bewoners. Alleen het ziekenhuis en de sport hebben al ruim 1500 parkeerplaatsen nodig.

De gemeente en Ballast Nedam hebben een andere berekening gemaakt. Door de komst van een treinstation, een snelle buslijn, het gebruik van fiets en deelauto verwachten zij dat er veel minder parkeerplaatsen nodig zijn. "Dat is nattevingerwerk. Daarvoor is geen enkele onderbouwing", stelde Rob Weeda namens de sportvereniging bij de bezwaarschriftencommissie.

Ondergrondse garage

Mochten de berekeningen inderdaad niet kloppen, dan schiet Ballast Nedam zichzelf in de voet. Dan worden de bouwvergunningen voor de nieuwe woontorens namelijk afgewezen vanwege een tekort aan parkeerplaatsen, bevestigde jurist Michel Verhees van de gemeente. Volgens het ziekenhuis bestaat dat risico al bij de bouw van driehonderd woningen in de eerste fase. "Het is niet in ons belang om daarop vast te lopen", gaf advocaat Christine Visser van Ballast Nedam toe. Daarom komt er in fase drie van de wijk nog een ondergrondse parkeergarage bij een woontoren.

Eerder maakte het ziekenhuis vanwege het dreigende parkeertekort ook al bezwaar tegen het bestemmingsplan voor het Gezondheidspark. De Raad van State wees dat af.