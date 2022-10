Van duizenden illegale sigaretten tot aan een Antilliaanse loterij; het zijn zomaar wat zaken die begin deze maand zijn aangetroffen bij ondernemingen in Dordrecht. Er vond een grote controle plaats, en dus niet zonder resultaat. "Ik betreur deze 'vangst'', meldt burgemeester Kolff.

De gemeente Dordrecht voert samen met partners als de politie, handhaving en de arbeidsinspectie, meerdere keren per jaren integrale controles uit bij ondernemingen in de stad. Dit doen zij bij bedrijven waarvan wordt vermoed dat er overtredingen plaatsvinden, of waar er veel overlast wordt ervaren. Dit keer waren er zes ondernemingen aan de beurt in onder andere Stadspolders, Krispijn en de 19e Eeuwse Schil. De vermoedens? Die bleken te kloppen.

Na het onderzoek begin oktober kwamen er onder andere overtredingen van de Alcoholwet, afwijkende financiële constructies en een illegale Antilliaanse Loterij aan het licht. Ook zijn er waarschuwingen gegeven over voedselveiligheid en is een grote hoeveelheid illegale sigaretten in beslag genomen.

De volgende zaken zijn aangetroffen: een illegale Antilliaanse loterij, afwijkende financiële constructies, 7760 illegale sigaretten en bijna een halve kilo waterpijptabak, overtredingen van de Alcoholwet, het niet hebben van een aanwezige leidinggevende en het vermoeden van een illegaal kansspel. Veiligheidspartners maken proces-verbaal op en/of doen verder onderzoek.

Kolff betreurt vondst

Het zou kunnen dat de gemeente nog bestuurlijke maatregelen neemt. "Ik betreur deze 'vangst''', meldt burgemeester Kolff. "Het stemt mij daarentegen tevreden dat we resultaten boeken om Dordrecht meer leefbare en veiligere stad te maken." De burgemeester roept ondernemers van Dordrecht op om verdachte situaties op of rond bedrijventerreinen en de daar gevestigde ondernemingen te melden. Melden kan bij de politie, gemeente of via Meld Misdaad Anoniem.