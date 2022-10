Villa TrösT in Dordrecht organiseert dit jaar voor de tweede keer Allerzielen Alom. Op zondag 30 oktober zal begraafplaats Essenhof van 15.00 tot 18.00 uur sfeervol verlicht zijn voor deze gedenkdag, waarbij iedereen op geheel eigen wijze overledenen kan herdenken.

Kunstenaar Ida van der Lee is begonnen met deze eigentijdse variant van Allerzielen. De begraafplaats zal verlicht worden met vuurschalen en er is muziek en poëzie. Er zijn diverse originele rituelen. Bezoekers kunnen lichtjes laten varen op de vijver of het labyrint lopen in de boomgaard. Anne Goossensen van Villa TrösT geeft een lezing, getiteld Wie ben ik als jij er niet meer bent?.