Voor veel huishoudens in Alblasserdam stijgen de gemeentelijke lasten in 2023 niet door een eenmalige compensatie van 75 euro. Zo stelt wethouder Ramon Pardo (financiën). Eerder greep Dordrecht al naar zo'n zelfde douceurtje.

"Als lokale overheid hebben wij helaas weinig invloed op de stijgende prijzen, zoals de energiekosten. En wij ontkomen er ook niet aan om alle tarieven en producten van de gemeente, zoals de afvalstoffenheffing, kostendekkend te maken. Ook de ozb stijgt", zegt de D66-bestuurder. Namens het college presenteert hij een sluitende begroting. Ook voor de komende jaren ziet die er vooralsnog positief uit. "Het blijft echter zeker nodig om kritisch te blijven op de uitgaven en te sturen op de budgetten. Dit omdat het verdere financieel perspectief er negatief uitziet door teruglopende rijksinkomsten."

De woonlasten stijgen omdat volgens Pardo 'de nullijn van de afgelopen jaren niet meer realistisch is. "We kijken kritisch naar deze stijging en passen alleen noodzakelijke (inflatie)correcties toe."

Veel investeringen volgend jaar staan in het teken van vergroening en verduurzaming van de buitenruimte. Zo is in de begroting een extra 1,5 miljoen opgenomen voor 'klimaatadaptieve maatregelen', onder meer bij werkzaamheden in de Staatsliedenbuurt en het parkeerterrein aan de Nicolaas Beetsstraat.

Ook wordt er geld gestoken in verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Zo beginnen komend jaar voorbereidingen om de kruising Grote Beer/Helling aan te passen. Ook met het Transferium kan een aannemer dan aan de slag, iets dat als erg belangrijk wordt gezien voor de bereikbaarheid van meer dan alleen het dorp Alblasserdam zelf.

Op 8 november praat de gemeenteraad over de conceptbegroting.