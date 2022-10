De Dordtse vrouw (39) die verdacht wordt van het neersteken van haar partner, zoontje en twee bij hen logerende neefjes wordt dinsdag 18 oktober voor het eerst in de rechtbank verwacht. Het betreft een pro-formazitting in Rotterdam; de werkelijke behandeling van de zaak volgt later. Het openbaar ministerie beschuldigt haar van viervoudige poging doodslag.

Het steekincident had medio juli 's nachts plaats in de normaliter rustige Seringenstraat in de wijk Dubbeldam. De slachtoffers, van wie dus drie minderjarig, belden in paniek aan bij de naaste buren. Deze familie ontfermde zich over hen tot het moment dat van alle kanten hulpverleners toesnelden. Buurtbewoners waren danig onder de indruk van het incident. Afgelopen augustus sprak een woordvoerder van de rechtbank het voornemen uit dat de zitting op 18 oktober in de rechtbank van Dordrecht gehouden zou worden. Dan zou het, aldus een woordvoerder van de rechtbank destijds, eenvoudiger zijn voor bijvoorbeeld geschokte omwonenden om de zaak bij te wonen. Uiteindelijk bleek er toch geen plek, vandaar nu de uitwijk naar Rotterdam. De zitting begint om 13.30 uur in zaal 1, de op een na grootste zittingszaal van deze rechtbank. Dordrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht