Bakkerij Van der Waal heeft faillissement aangevraagd. Het familiebedrijf bestaat al 112 jaar en heeft drie vestigingen in Ridderkerk, twee in Hendrik-Ido-Ambacht en een in Alblasserdam. De aankondiging maakt veel los bij klanten van de bakkerij. 'Vreselijk dat dit moet gebeuren.'

De hoge grondstofprijzen en energiekosten hebben het bedrijf de das omgedaan. "We hebben het vrijdag gehoord'', vertelt een medewerker. "Natuurlijk zijn we geschrokken. Het is vreselijk triest. Hoe het verder moet? Ik weet het niet.'' In het bedrijf zouden zo'n vijftig mensen werken. De bakkerij meldt dat 'naast de harde zakelijke kant' momenteel vooral 'verdriet en zorgen om onze klanten, leveranciers maar bovenal ons team van medewerkers' overheerst. "Hoe de komende periode gaat verlopen is nog niet bekend. Dit zal in overleg met een curator worden vormgegeven." Volgende week zal de aanvraag door de rechter worden beoordeeld. Onder meer de Ambachtse wethouder André Flach reageert op het nieuws via Twitter. 'Wat een triest bericht (...) Steun vanuit Den Haag voor detailhandel is nu letterlijk broodnodig. Sterkte voor alle betrokkenen!' Veel klanten reageren aangeslagen op het nieuws. "Ik ken de zakelijke cijfers niet, maar ik ben als klant bereid flink meer te betalen voor mijn brood als dat het verschil zou maken. Ik denk dat veel Ridderkerkers bereid zijn een solidariteitsprijs te betalen'', schrijft Ron Peters op Facebook. "Wat ontzettend jammer. Heel veel sterkte de komende tijd. Jarenlang met plezier vaste klant geweest. Ga jullie zeker missen'', reageert Claudia van Beek. Een andere klant laat weten haar hele leven al brood van Van der Waal te eten. "Vreselijk dat dit moet gebeuren.''