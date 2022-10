Op de A15 bij Hardinxveld-Giessendam is zondag aan het begin van de avond een auto van de weg geraakt.

De automobilist was met zijn auto tegen de vangrail geklapt, maar raakte niet gewond. Wel bleek uit een ademanalyse dat de bestuurder te veel alcohol had gedronken en werd voor verhoor naar het politiebureau in Gorinchem gebracht.