Bij een schietpartij in Dordrecht is zaterdagnacht een dode gevallen. Een auto die geparkeerd stond op de Van Den Tempelstraat is doorzeefd met kogels, de bestuurder overleed ter plekke.

De schietpartij vond rond 00.30 uur plaats. De auto van het slachtoffer is doorzeefd met kogels, om het voertuig liggen meerdere hulzen op straat. Op videobeelden, die op ruim een kilometer van het plaats delict zijn gemaakt door een beveiligingscamera, is te horen dat er meerdere keren is geschoten, mogelijk met een automatisch wapen. Van een dader ontbreekt op dit moment nog ieder spoor.

De politie is in groten getale aanwezig in de omgeving van de Van Den Tempelstraat, die grenst aan winkelcentrum Crabbehof. Alle omringende straten zijn afgesloten in verband met het onderzoek. De politie heeft inmiddels zwarte schermen neergezet om het plaats delict af te schermen.

Aan buurtbewoners wordt gevraagd of ze camerabeelden hebben van het incident. Daarnaast cirkelt de politiehelikopter al enige tijd boven Dordrecht om mee te zoeken naar de dader.