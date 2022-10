Bomaanslag, ongelukken en schietincident. Burgemeester Paans van Alblasserdam roept met een blik op de jaarwisseling alle inwoners op 'meer dan ooit rekening te houden met elkaar en met hen die een traumatische ervaring hebben opgedaan'. Het Damdorp heeft immers, aldus Paans, 'een bewogen 1,5 jaar achter de rug'.

'Vroegtijdig afsteken van vuurwerk, afsteken van illegaal vuurwerk heeft grote effecten op mensen. Laten we met elkaar waken voor vergroting van leed dat in verschillende Alblasserdamse huishoudens momenteel gevoeld wordt', schrijft de burgemeester die op 31 januari volgend jaar afzwaait.

Handhaving van de vuurwerkwetgeving is en blijft een teer punt. 'Tegen excessen wordt opgetreden met de wetenschap dat er beperkte middelen zijn om tot sanctionering over te kunnen gaan.'

In een memo aan de raad zet Jaap Paans alvast uiteen dat de gemeente voor de Oud en Nieuw-viering van dit jaar ervan uitgaat dat het een viering wordt, zoals het dorp dat gewend was te vieren vóór de pandemie. Carbid schieten mag in Alblasserdam, maar enkel op een specifieke locatie aan de Kabelbaan.

Voor de directe omgeving van de verpleeghuizen De Waard en Alblashof wordt een 'moreel appel' gedaan om deze plekken als vuurwerkvrije zone te respecteren tijdens de acht uren dat vuurwerk legaal afgestoken mag worden. Ook kinderboerderij De Plantage en de manege aan de Vinkenpolderweg zijn als vuurwerkvrije zone aangewezen. In Alblasserdam is herhaaldelijk verzocht om rond gebedshuizen eveneens dergelijke zones in te stellen. Dat gebeurt opnieuw niet.

Aan basisschoolleerlingen wordt voorlichting gegeven over de gevaren van vuurwerk. Voorheen sloot men in Alblasserdam aan bij acties, waarbij vuurwerkbrillen werden verstrekt. Nu ligt er meer nadruk op het ontmoedigen van het afsteken van vuurwerk.