Het nieuwe coronabeleid van het Albert Schweitzer ziekenhuis, waarbij medewerkers door mogen werken met lichte klachten mits zij een mondkapje dragen, maakt een hoop los. Vooral het feit dat personeel zich bij lichte klachten niet hoeft te testen van het ziekenhuis, stuit op onbegrip.

"Ik vind dit een heel slecht idee", reageert een medewerkster, die anoniem wil blijven. "Ik snap dat al het personeel hard nodig is. Maar ik werk met kwetsbare patiënten en die wil ik natuurlijk niet aansteken. Ik geloof niet dat het gaat werken. Mensen hebben zo'n mondkapje nooit continu op, moeten toch eten. Het voelt niet prettig om te gaan werken terwijl je misschien corona hebt."

Vakbondsbestuurder Elise Merlijn van FNV Zorg & Welzijn is evenmin te spreken over het nieuwe coronabeleid van het Dordtse ziekenhuis. "Je moet niet gaan marchanderen met de veiligheid", vindt ze.

Het ziekenhuis is juist van mening dat het nieuwe beleid veiliger is. "We willen voorkomen dat medewerkers na een negatieve zelftest te goeder trouw onbeschermd naar het werk komen en later toch coronapositief blijken. Dus vragen we iedereen met milde klachten in elk geval een mondkapje op te doen."

FNV-bestuurder Merlijn snapt het dilemma. "Maar een betere oplossing zou zijn om dan iederéén mondkapjes te laten dragen."

Ook Chantal Bleeker-Rovers, hoogleraar Uitbraken van Infectieziekten, is kritisch. "Dit gaat in tegen de landelijke richtlijn: 'Bij klachten: blijf thuis en doe een test.' Volg de richtlijn en leg het belang van een PCR-test beter uit. Dan is het daarnaast goed om ook bij een negatieve test een masker te dragen zolang er klachten zijn, maar als een patiënt geen masker draagt houden die ook niet alle infecties tegen."