Wie in Zwijndrecht snel internet via glasvezel wil hebben, moet een abonnement afsluiten bij T-Mobile. In dat geval kan het in de loop van volgend jaar al werken.

De gemeente heeft afspraken gemaakt met het bedrijf Open Dutch Fiber (ODF) om vanaf begin 2023 in heel Zwijndrecht, inclusief het buitengebied en Heerjansdam, een glasvezelnetwerk aan te leggen. Dat bedrijf heeft echter met T-Mobile afgesproken dat het het eerste jaar geen andere internetproviders op het netwerk toelaat. De gemeente accepteert dat, omdat ze er nu van verzekerd is dat alle 24.000 adressen in de gemeente aangesloten worden.