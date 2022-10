De langverwachte aanpak van één van de drukste rotondes in Papendrecht pakt duurder uit dan verwacht. De gemeente gaat er vanuit dat die 6,5 ton plaats van 5 ton kost.

Bij de ongevallen op de kruising van de Burgemeester Keijzerweg en de Veerweg, vlak bij de twee middelbare scholen in het dorp, waren in meer dan de helft van de gevallen scholieren betrokken. In 2019, 2020 en 2021 was het daar 21 keer raak. Bijna allemaal ontstonden die ongevallen doordat de kruisende automobilist geen voorrang verleende aan de fietser, terwijl die daar nota bene voorrang hebben.

De bedoeling is dat het tweerichtingenfietspad bijna overal verdwijnt. In plaats daarvan moeten er fietspaden in één richting komen. Ook moeten de fiets- en voetgangersoversteekplaatsen worden verhoogd, worden de zogenoemde middengeleiders op de fietspaden verwijderd en wordt de verlichting nog meer aangepast.

Als deze en andere maatregelen allemaal zijn doorgevoerd, dan voldoet de situatie rondom de kruising aan de richtlijnen van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek. Dat is echter geen garantie dat het nooit meer misgaat, schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad: '100 procent verkeersveiligheid bestaat niet.'

Aanvankelijk gingen B en W uit van een kostenpost van een half miljoen, maar naarmate de maatregelen meer concreet werden, stegen ook de verwachte kosten naar 650.000 euro. Dat bedrag zou nog verder kunnen stijgen, aangezien de bouwprijzen de laatste jaren fors omhoog gegaan zijn. B en W zijn echter hoopvol dat het bij dit bedrag blijft: 'Er lijkt een heel voorzichtige stabilisering gaande.'

De gemeente gaat ervan uit dat de provincie de helft subsidieert. Het is de bedoeling dat de klus na de zomer van 2023 wordt uitgevoerd.