Door een grote renovatie van station Dordrecht-Zuid moeten treinreizigers van donderdag 20 oktober tot en met zondag 6 november rekening houden met extra reistijd en drukte. Tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe rijden dan geen treinen. De NS zet bussen in.

Mensen die van Dordrecht naar Breda willen, treinen daar nu 24 minuten over, tijdens de werkzaamheden loopt dat op naar 43 minuten reistijd. Reizigers van Dordrecht-Zuid naar Lage Zwaluwe zijn vanaf donderdag 20 oktober geen acht minuten zoet met de trip, maar 36 minuten. Sowieso raadt de NS aan een reis vooraf te plannen via de app of site van het ov-bedrijf. Er zijn NS-medewerkers op de stations aanwezig om vragen van reizigers te beantwoorden.

Passagiers die gewend zijn op te stappen op Dordrecht-Zuid kunnen volgende week achttien dagen lang een NS-bus pakken, die heen en weer pendelt tussen dat treinstation en station Dordrecht. Bij het grootste treinstation van de stad kunnen ze dan de vervangende NS-snelbus richting Brabant nemen. Doorgaande reizigers tussen Rotterdam Centraal en Roosendaal moeten via Breda.

Op 6 november rijden er zelfs geen treinen tussen Dordrecht en Roosendaal. Voor het nachtnet tussen Brabant en de Randstad wordt gedurende de renovatieperiode gewerkt met bussen tussen Breda en Dordrecht / Rotterdam Centraal.

Station Dordrecht-Zuid is 'op' en daarom worden de perrons vernieuwd, inclusief fundering. Daarnaast wordt het station - er is bijna 50 jaar op gewacht - eindelijk rolstoeltoegankelijk gemaakt want er worden twee liften geplaatst. Ook brengt ProRail perrons op gelijke hoogte met de treinvloer voor een drempelloze in- en uitstap. En passant werkt ProRail bij station Dordrecht ook nog aan de sporen.

Op 7 november is het meest overlastgevende deel van de renovatie voor treinreizigers achter de rug. Eind maart 2023 moet de klus voor Dordrecht-Zuid afgerond zijn.