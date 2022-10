Het blijft voorlopig nog onduidelijk wat er met de Biesboschhal gaat gebeuren. De gemeente start het verkoopproces pas in de loop van volgend jaar weer op, zegt wethouder Tanja de Jonge.

In november van het vorige jaar gingen alle plannen voor de Biesboschhal de prullenbak in. Geen van de acht ingediende voorstellen voor invulling van het uit 1901 stammende gebouw op de Stadswerven voldeed volgens de gemeente aan alle voorwaarden, waarna besloten werd het verkoopproces opnieuw te starten. Destijds werd gesteld dat de gunning rond deze tijd zou plaatsvinden.

Sindsdien is het stil rond het project, wat leidt tot gesputter in de Dordtse politiek. Zo stelde politieke partij Gewoon Dordt deze week geërgerd vragen over het gebrek aan tempo in dit dossier.

Kademuur afgeschreven

Nu blijkt dat het verkoopproces pas in de loop van volgend jaar wordt opgepakt. Eerst moet de kademuur langs het Wantij hersteld worden, omdat die is afgeschreven. Voor de huidige kademuur wordt een nieuwe kademuur geplaatst. "Het is lastig om in te schatten hoe lang dat duurt", zegt De Jonge, die daarom verwacht dat potentiële kopers zich pas medio volgend jaar (weer) kunnen melden met hun plannen.

Op dit moment maken diverse kunstenaars tijdelijk gebruik van de hal. Zo werkte de Engelse kunstenaar er de afgelopen jaren Edward Thomson aan zijn veelbesproken kunstproject Rivier, boot, stad.

Het terrein naast de hal wordt op dit moment klaargemaakt voor woningbouw. Op de hoek van de Merwedestraat en de Maasstraat komt een appartementencomplex met 121 appartementen. Dat complex bestaat straks uit een hogere en een kleinere toren met daartussenin een parkeergarage. Op het dak daarvan komt een daktuin.