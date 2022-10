Van het aanvragen van energietoeslag tot het regelen van een gezondheidsverklaring; in de Bibliotheek AanZet in de Dordtse binnenstad is er een gratis servicepunt voor deze overheid gerelateerde vragen. Dat punt is er al een tijdje. ,,Er komen wel mensen, maar nog niet genoeg.’’

Het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), wat te vinden is aan het begin van de bibliotheek, is er voor iedereen die moeite heeft met het online regelen van overheidszaken, maar ook voor mensen die moeite hebben met formulieren. In de bibliotheek in de binnenstad is er elke dag van de week tussen 13.00 en 15.00 uur de mogelijkheid voor personen om hun vragen te stellen.

Volgens Tugba Güven, die werkt bij de IDO in de bibliotheek, valt de opkomst nog tegen. "We hebben bezoekers, maar niet genoeg. Veel mensen weten er nog niet van. De mensen die het nodig hebben, weten het niet en de mensen die het wel weten, hebben het niet nodig. Het is bijvoorbeeld ook voor mensen die laaggeletterd zijn. We kunnen en willen helpen en het is gratis.''

Promoten in centrum

Om die reden gaan de medewerkers vrijdag de stad in om het informatiepunt te promoten. Van 11.00 tot 15.00 uur staan medewerkers in het centrum bij de Visbrug, ter hoogte van de loempiakraam.