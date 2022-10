Geen zorgen bij de gemeente Dordrecht over een eventuele claim van de voormalige gasleverancier Gazprom. "Het is voor Gazprom alleen maar goed nieuws dat deze relatief slechte contracten worden beëindigd.''

Net als 120 andere gemeenten in Nederland die de afgelopen jaren zaken deden met het Russische staatsbedrijf, heeft Dordrecht de contracten vanwege de sancties tegen Rusland verscheurd. Gevolg: de gasrekening schiet omhoog. Dordrecht is volgend jaar 3,3 miljoen euro kwijt aan Vattenfall, de nieuwe leverancier. Nog een mogelijkheid: Gazprom dat naar de rechter stapt, vanwege de voortijdige ontbinding van de koopovereenkomst.

Maar de kans dat dat gebeurt, is er eigenlijk niet, zei wethouder Peter Heijkoop dinsdagavond in reactie op bezorgde vragen van PvdA-raadslid Wouter van der Spoel. "Bij geen van die andere gemeenten is al zo'n claim ingediend en dat is verklaarbaar: het is voor Gazprom alleen maar goed nieuws dat deze relatief slechte contracten worden beëindigd.''

Immers, de gasprijs gaat door het dak. Daardoor kan Gazprom de brandstof voor veel meer geld verkopen dan in Dordrecht. "Dat is wrang, maar daardoor is de kans dus nihil dat het tot claims zal komen. We houden daar echt geen rekening mee.''