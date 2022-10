Het aantal Dordtse meldingen bij anti-discriminatiebureau Radar is opnieuw toegenomen. In 2021 ging het om 63 meldingen, een jaar eerder waren dat er nog 59.

Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2016. Toen bleef het nog bij 34 meldingen in een jaar tijd. Dat wil volgens burgemeester en wethouders niet per se zeggen dat er meer wordt gediscrimineerd. Het zou volgens het stadsbestuur ook kunnen dat de meldpunten bekender of beter te vinden zijn dan voorheen of dat de drempel om een melding te doen lager is geworden.

De stijging kan ook te maken hebben met corona, omdat mensen zich gediscrimineerd voelen bij de horeca als ze niet konden aantonen dat ze gevaccineerd zijn of omdat ze geen mondkapje droegen. Daarnaast zijn meer agenten en handhavers uitgescholden voor 'homo' dan voorheen en is er ook stijging te zien bij mensen die zich vanwege hun 'seksuele gerichtheid' gediscrimineerd voelen.

Ook pesterijen op de werkvloer en ongelijke behandeling bij sollicitaties worden genoemd, bijvoorbeeld vanwege het dragen van een hoofddoek. Om discriminatie tegen te gaan zijn er al diverse projecten gaande in de stad. 'Maar er is meer nodig', schrijven B en W aan de gemeenteraad. Daarom werkt Dordrecht aan een startnotitie over diversiteit en inclusie.