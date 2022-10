Bij het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is nog geen sprake van een coronapiek. Momenteel zijn er twintig patiënten opgenomen met corona.

"Vier van hen zijn opgenomen vanwege corona", zegt woordvoerder Frank van den Elsen. "Zestien patiënten zijn opgenomen voor iets anders, maar bleken ook COVID-19 te hebben. Geen van allen liggen op de intensive care."

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) heeft dinsdag het alarmniveau voor corona verhoogd. Hij roept, nu de najaarsgolf is begonnen, kwetsbaren op een herhaalprik te halen.

In het Albert Schweitzer ziekenhuis is van een forse stijging nog geen sprake. Twee weken geleden lagen er meer coronapatiënten (27) in het Dordtse ziekenhuis dan nu.