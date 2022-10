Eerstejaars studenten van de sportopleiding CIOS Zuidwest-Nederland gingen maandagochtend in Dordrecht ter gelegenheid van de Dag van de Duurzaamheid 'ploggen': een combinatie van hardlopen en zwerfvuil opruimen.

De trend komt uit Scandinavië en is een samenvoeging van het Zweedse 'plocka up' dat oprapen betekent, en joggen. De Dordtse studenten maakten na een warming-up op muziek een rondje door het Leerpark en omgeving. Na een uur keerden zij met volle vuilniszakken weer terug.

"We hebben twee containers vol", zegt teamleider Marcelien Prins. "Je komt de gekste dingen tegen: van matrassen tot verkeersborden. Dordrecht is weer een stukje schoner." De actie werd ook gehouden op de andere locaties van het CIOS in Goes en Roosendaal.