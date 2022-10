De maatregelen die de overheid neemt om de fors gestegen energiekosten te compenseren, vindt de gemeente Papendrecht niet genoeg. Ze onderneemt extra actie, omdat 'de maatregelen van de regering vooral op inkomen gericht zijn, terwijl het vraagstuk breder is'.

Burgemeester en wethouders vinden dat deze tijden vragen om extra aandacht en volgens wethouder Van Erk doet de gemeente al veel aan armoedebestrijding, maar voelt zij de verantwoordelijkheid om de inwoners en organisaties in Papendrecht door de crisis heen te helpen.

De gemeente gaat op korte termijn plannen uitwerken. Zo wil Papendrecht bijzondere bijstand in individuele gevallen toe kunnen passen. Ook wordt er gekeken naar in hoeverre er een verruiming van het gebruik van het lokaal noodfonds mogelijk is. Het sportcentrum zal verzocht worden de douches voor mensen die daar willen douchen, open te stellen.

De gemeente pakt de eigen accommodaties aan en zet nog meer in op duurzaamheid en besparing. Ze kijkt ook naar de langere termijn en verwacht dat de verdere maatregelen vanuit het Rijk dan wederom 'niet afdoende zullen zijn'. Het college zegt wel 'dat we niet alle problemen kunnen oplossen die door de energiecrisis worden veroorzaakt'.