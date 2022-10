Winkeliers in winkelcentrum Sterrenburg in Dordrecht hoeven zich geen zorgen meer te maken over exploderende gasprijzen.

Sinds donderdagmiddag zijn ze officieel aangesloten op het warmtenet van HVC. Die tarieven lagen begin dit jaar al 5 procent onder de toenmalige gasprijs en zijn sindsdien niet meer verhoogd. Daardoor zijn ze fors goedkoper uit. Of dat zo blijft? Volgend jaar geldt ook voor het warmtenet een prijsplafond, laat HVC weten. Door de overstap bespaart eigenaar Wereldhave 30 procent CO2-uitstoot. "We hebben hier jaren geleden al bewust voor gekozen, voordat de gasprijzen omhoog gingen", vertelt directeur Pieter Polman. "Wij willen al onze winkelcentra duurzamer maken en in 2045 voldoen aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs." Daarom is het winkelcentrum tijdens de verbouwing extra geïsoleerd, zijn lampen vervangen door led, is er op de daken mos-sedum gelegd en komen er dit jaar nog zonnepanelen bij. Het warmtenet van HVC draait op de verbranding van huishoudelijk afval, maar niet overal. In Sliedrecht is het net bijvoorbeeld niet aangesloten op de ovens in Dordrecht en worden, net als elders in de regio, tijdelijk gasketels ingezet. "Daar willen we vanaf", zegt Marcel van de Wetering van HVC. Het bedrijf gaat onder meer geothermie (aardwarmte) en warmtepompen, die hun elektriciteit krijgen van zonnepanelen van distributiecentra, gebruiken. De gasketel in het winkelcentrum werd dit voorjaar al verwijderd. Deze week volgde de definitieve aansluiting op het warmtenet. "Nu de gasprijzen alle kanten op schieten, bieden we de winkeliers ook een stukje leveringszekerheid", zegt Van de Wetering. Dordrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht