Het overgrote deel van de huishoudens in Dordrecht is komend jaar minder kwijt aan lokale belastingen als de onroerend zaakbelasting. Weliswaar laat de gemeente de tarieven stijgen met een inflatiepercentage van ruim 6 procent, maar daar staat tegenover dat ze op hun rekening 75 euro in mindering krijgen.

Dat douceurtje krijgen ze niet alleen om stijging van de lokale lasten te compenseren, maar ook als eenmalige vergoeding voor de gestegen prijzen van vooral energie en boodschappen. Vooral de Dordtse minima profiteren. Ook als ze de lokale lasten krijgen kwijtgescholden, wordt 75 euro op hun rekening bijgeschreven. Volgens wethouder Peter Heijkoop van financiën gaat het om een 'compromis'. Alternatieven waren om de gemeentelijke belastingen dit jaar niet te verhogen of met een lager percentage.

"Bijna alle gemeenten kiezen voor een prijsindexatie", zegt hij. "De 75 euro die huishoudens terug krijgen is een fors gebaar. De stijging van de ozb brengt 2 miljoen euro op, wij geven 4,2 miljoen terug aan de inwoners."

Dat ook de Dordtse huishoudens die goed in de slappe was zitten, profiteren van het 'cadeautje' neemt Heijkoop voor lief. "We hadden die 4 miljoen euro ook kunnen laten gaan naar de inwoners die tot 120 of 130 procent van het minimum inkomen verdienen. Maar we merken dat juist ook mensen met een koopwoning en een inkomen van rond 40.000 euro het moeilijk hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld geen aanspraak maken op toeslagen. Ik denk dat bij deze groep die 75 euro ook meer dan welkom is."

De gekozen constructie betekent wel dat de verhoging van de ozb wel doorwerkt naar komende jaren. De kans bestaat dan dat huishoudens alsnog de pijn van de stijging van de gemeentelijke belastingen in de portemonnee voelen. "Maar over een jaar zullen we er opnieuw naar kijken", zegt Heijkoop.

De gemeente Dordrecht kondigde vorige maand al aan 3 miljoen euro extrauit te trekken voor armoedebestrijding. Door de inkomensgrens van een aantal minimaregelingen te verhogen, wil het college meer inwoners helpen om de stijgende kosten het hoofd te bieden. Heijkoop verwacht dat er binnenkort voor de minimuminkomens nog meer steun komt, maar dan vanuit het Rijk.