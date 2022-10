Het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht heeft iets bedacht om kinderen aan het lezen te krijgen: de Leesmeter. Op de gelijknamige website kunnen groepen kinderen hun gelezen bladzijdes bijhouden en kans maken op een beloning, zoals gratis toegang tot het museum.

Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse kinderen steeds minder goed kunnen lezen. Het Onderwijsmuseum hoopt met de Leesmeter een eerste zetje te geven tot leesplezier. Want lezen is leuk, maar nóg leuker als je ervoor beloond wordt, aldus het museum.

De website is woensdag gelanceerd door kinderboekenschrijfster Vivian den Hollander en de Dordtse kinderburgemeester Lynn Loopik. Leesmeter.nl is vooral ontwikkeld voor het basisonderwijs, maar ook te gebruiken voor en door andere groepen die samen willen lezen.

Het initiatief sluit aan bij de tentoonstelling boom roos vis, over leren lezen en leesplezier. Vanwege de Kinderboekenweek staat het Onderwijsmuseum momenteel ook in het teken van Gi-ga-groen. Zo is er onder meer een speciale Gi-ga-groene speurtocht door het museum. Op zondag 16 oktober komt Charlotte Dematons op bezoek, illustrator van kinderboeken en prentenboeken.