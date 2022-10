Bewoners én medewerkers van de vluchtelingenboot in Dordrecht zijn ontzettend geschrokken. Een man viel in het water en verdronk bijna. Een reddingsactie moest op touw worden gezet om hem te redden. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

Het incident vond plaats in het laatste weekend van september. Een man uit Oekraïne kwam in het water terecht bij de hotelboot met vluchtelingen, aan de Lange Wantijkade. Hij kwam onder het schip terecht. Een omstander dook erachteraan om de drenkeling te redden, maar kwam daarbij zelf ook in de problemen. "De situatie was zo ernstig dat er zelfs een traumahelikopter is opgeroepen", zegt een woordvoerder van Dordt voor Oekraïne. Duikers moesten beide mannen uit het water halen. Allebei waren ze al vrij snel weer bij bewustzijn, maar de eerste drenkeling moest wel naar het ziekenhuis vervoerd worden.

Het ongeval heeft enorme impact op de bewoners en medewerkers van de boot, enkele mensen waren getuige van de reddingsoperatie. "De behoefte is ontstaan om te praten met iemand over wat er is gebeurd."

Daarnaast gaat er meer aandacht worden besteed aan waterveiligheid. "Eerder waren er al folders uitgereikt over waterveiligheid - Dordrecht is immers omgeven door water - maar de onrust onder de bewoners en medewerkers van de boot is zodanig dat een gesprek met een expert op prijs wordt gesteld. Daarom zal een medewerker van de Reddingsbrigade volgende week voorlichting geven over waterveiligheid, uiteraard in aanwezigheid van een tolk."

Ook wordt gekeken naar mogelijkheden voor zwemlessen voor kinderen.