Duizenden euro's worden er buitgemaakt, tienduizenden soms zelfs. Internetoplichting neemt een gigantische vlucht en vooral ouderen zijn de dupe. Politie en gemeenten proberen hen er met man en macht weerbaar tegen te maken, sinds deze week met een interactieve film. "Praat erover met elkaar als het je overkomt."

De grote zaal van het Dordtse woon-zorgcentrum De Merwelanden loop langzaam vol voor Echt of nep, een interactieve film over internetoplichting die de politie en gemeenten in de regio hebben gemaakt. Het is voor het eerst dat die wordt vertoond. De bedoeling is dat de kijkers telkens na een scène kiezen wat de hoofdrolspeler moet doen als die een appje krijgt van iemand die zegt zijn kleindochter te zijn.

Die kleindochter, die zogenaamd een nieuw telefoonnummer heeft en dus nog niet in de telefoon van opa is opgeslagen, zit krap bij kas en heeft dringend geld nodig om de huur te betalen. In de scène laat de zogenaamde kleindochter Merel er geen gras over groeien. Ze stuurt direct een 'tikkie' van 500 euro. Wat te doen? Betalen of niet?

De tientallen kijkers zeggen dat ze precies wat ze moeten doen, namelijk niets. "Ik vertrouw het helemaal niet", roept een oudere dame richting wijkagent Jeroen van Mierle, die zich dagelijks bezighoudt met senioren en hun digitale veiligheid. Een ander: "Als het echt je kleindochter was, zou die toch bellen?" Precies, zegt Van Mierle. "Als je het niet vertrouwt, bel dan altijd diegene op het nummer dat je al in je telefoon hebt staan. Ga er niet blindelings op in."

Gewoon gezellig

In de zaal zitten ook Cor (83) en Henny (79) Kros, die zichzelf sinds vorige maand ervaringsdeskundigen mogen noemen als het gaat over internetoplichting. Ze werden op een zondagmiddag gebeld met het verhaal dat er iets was misgegaan met hun bankrekening. "Een hartstikke aardig vrouwtje", herinnert Henny zich. "Een heel verhaal had ze. Het was gewoon gezellig! Ze zat zo twee uur met mijn man aan de telefoon."

Op een gegeven moment zou 'iemand van de bank' komen en dat gebeurde ook, dus Henny ging beneden de deur open doen. Onderweg kwam ze een bekende tegen en ook nog een medewerker van het verzorgingshuis, die het maar een vreemde gang van zaken vonden en bij haar bleven. "En dat gevoel bekroop mij ook steeds meer", zegt Cor, die daarom inmiddels de echte bank had gebeld.

Toen de oplichter eenmaal in huis aangekomen was en de Dordtse tachtiger zag, wist hij hoe laat het was en vluchtte direct. "Hij duwde me zo opzij en rende weg", weet de verbouwereerde Henny nog.

Het Dordtse stel is dus door schade en schande wijs geworden, maar wil de film per se niet missen. "Nee zeker niet, wie weet horen we nog iets nieuws vanmiddag", lacht Cor.