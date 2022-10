Bij een ongeval op de N3 bij Dordrecht is woensdagavond een auto over de kop geslagen. Daarbij is een vrouw gewond geraakt.

Het incident gebeurde bij de afrit van de A16. Twee auto's raakten elkaar, waardoor één van de twee over de kop sloeg. Vooralsnog is niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Eén van de inzittenden, een vrouw, raakte daarbij gewond. In de wagen die ondersteboven op het wegdek belandde zaten ook twee kinderen. Volgens omstanders bleven zij, op wat blauwe plekken na, ongedeerd bij de crash. De weg is ter plaatse voorlopig dicht voor onderzoek.