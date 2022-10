Mensen jonger dan 60 jaar die behoren tot de griepprikgroep kunnen vanaf nu bij de GGD online een afspraak maken voor een herhaalprik tegen corona. Hiervoor ontvangen zij de komende twee weken een uitnodiging via de huisarts.

Personen jonger dan 60 en ouder dan twaalf jaar die tot de griepprikgroep behoren, ontvangen in opdracht van het RIVM, de uitnodiging voor de herhaalprik via de huisarts. De huisartsen zullen deze binnen nu en twee weken versturen. Zodra deze groep de uitnodigingsbrief heeft ontvangen, kunnen zij online een afspraak maken via coronaherhaalprik.nl. Zij hoeven niet, zoals in de brief staat, te wachten tot 10 oktober.

Het is belangrijk om de uitnodigingsbrief van de huisarts en een identiteitsbewijs mee te nemen naar de afspraak, meldt een woordvoerder van de GGD Zuid-Holland Zuid.