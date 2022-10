Het zal weinig Dordtenaren ontgaan: er staan veel gele verkeersborden met omleidingsroutes in en rondom de binnenstad. Het werk aan de rotonde bij de Transvaalstraat is net klaar, maar de komende tijd gebeurt er nog meer:

Op de Singel worden tot medio 2023 leidingen vervangen, wat ervoor zorgt dat de straat soms deels is afgesloten is. Sinds 23 augustus is de Singel vanaf de Vrieseweg tot aan de kruising met de Dubbeldamseweg Noord al afgesloten. Dat duurt nog tot vrijdag 7 oktober. Maar dan is het dus nog niet klaar.

Sinds 3 oktober is de Dubbeldamseweg Noord tussen de kruising met de Singel en de rotonde met de Burgemeester de Raadtsingel dicht. Dat duurt tot 3 november.

De Lange Geldersekade is al sinds 24 augustus dicht voor onderhoud, dit duurt naar verwachting tot 25 november. De kade is grotendeels ernstig verzakt. De Lange Geldersekade is dicht tussen de Korte Geldersekade en de kruising met de Korte Geldersekade/Houttuinen, dus zeker tot eind november.

Het onderhoud aan de kade is onderdeel van een groter project, om de kades in de binnenstad te herstellen en verstevigen. Eerder werd de Engelenburgerbrug al gerenoveerd en na de Geldersekade staan onder andere werkzaamheden voor de Varkenmarkt ook op het programma. Doorgaand verkeer moet omrijden.

In de omgeving van de Nassauweg en de Willem de Zwijgerlaan zijn de komende tijd minder rijstroken beschikbaar vanwege werkzaamheden. Dit duurt tot eind december. Tot komende vrijdag zijn er ook werkzaamheden aan de kruising Nassauweg/Prinses Julianaweg.

Al sinds vorige week is de Bosboom-Toussaintstraat in beide richtingen ter hoogte van de Jacob van Lennepstraat en de Tesselschadestraat dicht. Het riool wordt daar vervangen. Donderdag zijn de wegen weer bruikbaar.