Jongelui die thuis een mes in een nachtkastje of ergens in de kelder hebben liggen en zich daar niet helemaal prettig bij voelen, kunnen dat binnenkort straffeloos inleveren bij de politie.

De inleveractie is een initiatief van verschillende gemeenten in de regio, het jongerenwerk en de politie, omdat er de laatste jaren steeds meer incidenten met steekwapens en jongeren zijn. Iedereen die van een mes af wil, kan dit in de week van maandag 10 tot en met zondag 16 oktober afgeven. Dit kan anoniem en zonder straf: gemeenten noch politie registreert gegevens.

Verreweg de meeste jongeren dragen geen mes bij zich op straat, maar degenen die dat wél doen, grijpen er ook sneller naar als er onenigheid is of een conflict. Ze gaan ruzies en geweld minder snel uit de weg omdat ze zich zelfverzekerder voelen. Hierdoor escaleren situaties sneller, met dramatische gevolgen. Daarom is het volgens politie, jongerenwerk en gemeente belangrijk het messenbezit onder jongeren terug te dringen.

Behalve messen kunnen er in deze week ook slag- en stootwapens, zoals boksbeugels, ingeleverd worden. Ook hiervoor geldt: inleveren gebeurt anoniem en gegevens worden niet geregistreerd. Daardoor volgt er dus vanzelf geen straf voor verboden wapenbezit.

De messen kunnen ingeleverd worden in de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Gorinchem, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Op leverjemesin.nl is een overzicht te vinden van alle inleverlocaties en tijden in die gemeenten. Deze locaties zijn te herkennen aan de poster en de inleverton.