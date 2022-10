Sinds automobilisten in Dordrecht in parkeergarages per minuut betalen, kiezen ze er minder vaak voor om hun auto op straat te parkeren. Missie geslaagd, vinden burgemeester en wethouders.

Toen op 1 september 2021 de betaalautomaten in de Dordtse parkeergarage waren omgebouwd, hoefde er niet meer per uur betaald te worden. Een opluchting voor veel autobezitters: wie tot dat moment na 2 uur en 5 minuten terugkwam bij zijn wagen, moest voor 3 volle uren aftikken. Tegelijkertijd werd parkeren op straat duurder.

Op die manier hoopte het Dordtse gemeentebestuur dat er voortaan minder op straat geparkeerd zou worden, zodat er meer ruimte komt voor vergroening. Die opzet is geslaagd, zo blijkt uit een evaluatie. Daarvoor zijn twee periodes (september 2020 tot maart 2021 en september 2021 tot maart 2022) met elkaar vergeleken.

Het aantal transacties in garages (+ 63 procent) is veel meer toegenomen dan het aantal parkeertransacties op straat (+ 19 procent). In beide gevallen is er volgens het stadsbestuur sprake van een toename, omdat er in de eerste gemeten periode veel coronamaatregelen waren en in de tweede periode een stuk minder. Vóór 1 september was 30 procent van alle parkeeruren in een garage, na die datum steeg dat percentage naar 35.

Verder is gebleken dat de gemiddelde parkeerduur (de doorsneetijd die een auto in een garage gestald wordt) met 14 procent is afgenomen. Burgemeester en wethouders denken dat dat komt doordat mensen niet langer parkeren dan strikt noodzakelijk. Immers: iedere minuut die zij eerder terug zijn bij hun voertuig, besparen ze op de kosten. Dat betekent dat parkeerplaatsen sneller beschikbaar komen voor andere wagens, waardoor de capaciteit feitelijk groter wordt.