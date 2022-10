In de rechterbuis van de Drechttunnel is vanmiddag, in de richting naar Breda, een personenauto met een aanhanger met daarin boomstammen over de kop geslagen.

In de auto die over de kop sloeg, zat één persoon. Deze is, met onbekende verwondingen, door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Bij het ongeval zijn geen andere voertuigen of personen betrokken geraakt. De Drechttunnel is op dit moment dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Dordrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht