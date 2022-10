Het rommelt flink bij taxfree-imperium B&S Group, waarvan het hoofdkantoor aan de Rijksstraatweg in Dordrecht staat. Investeerder Sarabel, dat bijna tweederde deel van de aandelen bezit, wil af van president-commissaris Jan Arie van Barneveld.

De groothandel levert producten aan ketens als Action en Kruidvat en aan webshops als Amazon.com en bol.com. Het bedrijf, met meer dan tweeduizend werknemers, bevoorraadt verder onder meer cruiseschepen en vliegvelden met elektronica, dranken, sigaretten, cosmetica.

Sarabel, waarin zakenman Willem Blijdorp een meerderheidsbelang heeft, wil B&S van de Amsterdamse beurs halen, maar een eerste bod werd verworpen en vervolgens ingetrokken. Sindsdien heerst er onrust in de raad van commissarissen. 'Tax-tycoon' Blijdorp, volgens Quote behorend tot de vijftig rijkste Nederlanders, is niet alleen vicevoorzitter daarin, maar ook oprichter van het bedrijf en daarnaast dus eigenaar van grootaandeelhouder Sarabel.

De pijlen werden in eerste instantie gericht op zowel Van Barneveld als Kitty Koelemeijer, eveneens lid van de raad van commissarissen. Nu ligt alleen het ontslag van eerstgenoemde nog voor. B&S dat officieel een Luxemburgs vennootschap is, belegt uiterlijk op 18 november een aandeelhoudersvergadering over het ontslag, staat in een persbericht.

Van Barneveld en Koelemeijer hebben hun zorgen geuit over de gang van zaken en hebben aangegeven het zeer oneens te zijn met het voorgenomen ontslag.

Willem Blijdorp lag eerder dit jaar onder vuur na publicaties over bepaalde investeringen en zakelijke conflicten. Het Openbaar Ministerie besloot om niet tot vervolging over te gaan.