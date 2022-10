De politie is gisteren voor controle afgegaan op een melding van een persoon die aan het vissen was bij de Lek , ten hoogte van de Boezem in Streefkerk. De visser in kwestie schrok zo van de gearriveerde politie dat hij uit stress een vishaak in zijn eigen hand sloeg.

Toen de visser de haak uit zijn ene hand haalde, ging het weer mis. De haak kwam terecht in zijn andere hand. Dit meldt de politie op hun Instagram-account Wijkagenten Molenlanden West ; ze maakten zelfs nog een fotootje van de situatie. Om de haak voor de tweede keer te verwijderen is een ambulance opgeroepen. Ambulancepersoneel heeft de onfortuinlijke visser uiteindelijk van zijn eigen haak bevrijd. De papieren van de de Poolse man bleken overigens gewoon in orde.