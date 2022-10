De eerste vijf particuliere huiseigenaren in Sliedrecht-Oost stappen over ongeveer een jaar met behulp van rijkssubsidie over naar het warmtenet van HVC. Hun woningen worden daarmee in de toekomst aardgasvrij. Het gaat om vijf bij elkaar gelegen woningen in De Horst. Ook in de naastgelegen Vogelenzang is veel interesse.

Het warmtenet draait nu overigens nog op aardgas. In 2023/2024 volgt de overstap naar warmte die vrijkomt bij slibverbranding en die anders verloren zou gaan. Vanaf 2027 verwacht HVC aardwarmte in te zetten. Het warmtenet moet in de periode 2022-2025 al minimaal 76 procent minder CO₂ uitstoten ten opzichte van het gebruik van cv-ketels. De gemeente Sliedrecht kreeg de rijkssubsidie om een begin te maken met het aardgasvrij maken van een buurt of wijk. Onder de subsidie vallen alle noodzakelijke kosten om de woning comfortabel te verwarmen en van voldoende warm water te voorzien. De bewoners betalen een eigen bijdrage van 2.000 euro of , als zij al op inductie koken, 500 euro. Er zijn wel aanpassingen in de woningen nodig. Zo komen er nieuwe of extra radiatoren. Wie nog op gas kookt, krijgt een inductiekookplaat en basis-pannenset. Verder worden de cv-ketel, de gasmeter en gasleidingen verwijderd en komt er een warmte-unit op de begane grond. Zeker voor huishoudens die nu een flexibel contract met hun gasleverancier hebben, valt het warmtenet ook qua prijs gunstiger uit. Bewoners in de naastgelegen Vogelenzang hebben inmiddels hetzelfde aanbod van de gemeente gehad. Meer dan de helft van de 62 woningeigenaren wil hier gebruik van maken. Eerder dit jaar hebben de eigenaren van de tachtig appartementen in de Sperwerstraat al gekozen voor het warmtenet. De eerste duizend huurwoningen van Tablis Wonen zijn daarop al aangesloten.