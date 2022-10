Dordrecht heeft van de Europese Unie een subsidie van 5,7 miljoen euro gekregen om de komende vier jaar te werken aan een betere biodiversiteit en gezonde ecosystemen in de stad.

Het geld voor het project 'Biodiverse Cities' is niet alleen voor Dordrecht overigens. De stad werkt met meerdere Noord-Europese steden samen om een grotere verscheidenheid van leven te bewerkstellingen in het milieu. Kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, universiteiten en steden in Nederland, Duitsland, Scandinavië, België, Frankrijk dienen elkaar voor dit doel te 'kruisbestuiven met kennis en ervaring'.

Biodiversiteit en een gezond ecosysteem zijn namelijk niet alleen belangrijk voor de natuur zelf. Het zorgt ook voor een gezonde, prettige leefomgeving voor bewoners. In Dordt krijgen drie projecten in de wijken De Staart, Amstelwijck en het toekomstige Stadspark rondom Dordwijk de focus. Onderwijs en maatschappelijke organisaties die dicht bij bewoners staan, zoals het Vogelnest, worden aldus de gemeente zeker betrokken bij de projecten.

Vorig jaar werd het Europese project 'Begin' succesvol afgesloten met het winnen van twee prijzen. Sinds 2014 werkt Dordrecht voor 'Begin' samen met tien Europese steden aan oplossingen om beter om te gaan met extreme weersomstandigheden in de stad. De oplossingen werden vertaald naar projecten die mede door financiële steun van de EU konden worden gerealiseerd.