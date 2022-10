Op de Planetenlaan in de Dordtse wijk Sterrenburg is zaterdagmiddag een waterleiding gesprongen. Daardoor is de weg tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Ook het busvervoer is daardoor gestremd.

"Er is een waterleiding gesprongen. Door het vele water is er ook schade aan het wegdek. De brandweer is samen met Evides momenteel ter plaatste. Samen wordt er nu gewerkt aan een oplossing", aldus een woordvoerder van de brandweer. De verwachting is dat het minimaal nog een half uur gaat duren voordat de weg weer kan worden vrij gegeven.