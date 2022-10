Opnieuw werkzaamheden aan de rotonde op de kruising van de Burgemeester de Raadtsingel met de Transvaalstraat en Toulonselaan in Dordrecht.

De rotonde is onlangs aangepast om de verkeerssituatie veiliger te maken. Twee rijstroken gaan over in een rijstrook. Echter bleek deze ene rijbaan wat smal voor bussen en vrachtwagens, waardoor de groenstrook kapot werd gereden. Daarom is er een extra strook asfalt aangebracht langs het gras.