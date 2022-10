Het Urban Search and Rescue Team Nederland (USAR.NL) traint van 3 tot en met 7 oktober in de Margrietstraat in Hendrik-Ido-Ambacht, waar een grote explosie in scène wordt gezet.

Het USAR-team is een in langdurige en lastige reddingsoperaties gespecialiseerd team van de brandweer. De teamleden voeren in twee sloopwoningen, waar zich volgens het 'rampscenario' een explosie heeft voorgedaan, een redding uit. Bij de vijfdaagse oefening slaan de lokale brandweer, een technische hulpverleningsploeg en USAR de handen ineen. Zo krijgt men beter zicht op elkaars gereedschap en mogelijkheden, zodat ze in het geval van een echte noodsituatie snel en efficiënt kunnen samenwerken. Een USAR-reddingsgroep bestaat uit tien personen, twee speurhonden en materieel. Ze heeft meer specialisme en nog zwaarder redgereedschap dan de brandweer of het STH-team. Voor een snelle inzet in Nederland staat altijd een van de vier reddingsgroepen van USAR.NL paraat. Over een USAR-inzet buiten Nederland beslist de minister van Buitenlandse Zaken of de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Tijdens de oefening in Ambacht, die alleen overdag plaatsheeft, zijn vanaf de straat voertuigen en hulpverleners zichtbaar met oranje helm en oranje overall. Dordrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht