Directeur Donald Pols van Milieudefensie is gastspreker tijdens de tweede Dordtse Klimaattop op 8 oktober.

Pols zegt te werken aan 'klimaatrechtvaardigheid': klimaatbeleid slaagt enkel als het eerlijk en sociaal is. Daarom spande Milieudefensie ook een rechtszaak aan tegen Shell, want zij vindt dat Shell verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot van zijn producten. De rechtbank stelde Milieudefensie in mei vorig jaar in een wereldwijd unieke uitspraak in het gelijk.

Tijdens de Dordtse Klimaattop wordt onder meer besproken wat er met lokale acties bereikt kan worden. De bijeenkomst vindt plaats in de Biesboschhal aan de Maasstraat 11 en duurt van 14.00 tot 17.00 uur.

Andere sprekers op dit door Platform Duurzaam Dordrecht georganiseerde evenement zijn wethouder Tanja de Jonge, Willy Verbakel van Drechtse Energie, Jan Willemsens (landbouwer en voorzitter LTO Dordrecht), voorzitter Jeroen Put van de Dordrechtse Ondernemers Vereniging en adviseur klimaatadaptatie Anneke van Veen. Vooraf aanmelden wordt in verband met de bestellingen bij de catering gewaardeerd. Dit kan via platformduurzaamdordrecht.nl, de entree is gratis.