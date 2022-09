Vier vrouwelijke inbrekers hebben deze zomer toegeslagen in een appartementencomplex aan de Dordtse Werf van Gips. Opvallend detail volgens de politie: één van de verdachten was mogelijk zwanger tijdens het plegen van de inbraken.

Op 28 juli sloegen de inbrekers toe in drie woningen in het complex, vertelt een politiewoordvoerder in Bureau Rijnmond. Een week eerder zouden ze al op voorverkenning zijn geweest in het gebouw. "Het blijkt om vier vrouwen te gaan en dat maken we ook niet iedere dag mee."

Het vermoeden bestaat dat één van de vrouwen zwanger is, zo blijkt uit de beelden die nu in het opsporingsprogramma worden verspreid.

De politie is op zoek naar mensen die de verdachten herkennen. Wie denkt een waardevolle tip te hebben over de zaak, kan contact opnemen via 0800-6070.