In een huis aan het Matena's Pad in Dordrecht is vanmorgen brand uitgebroken. De bewoner van de woning is door ambulancepersoneel behandeld vanwege het inademen van rook.

De brand ontstond door nog onbekende reden op de eerste verdieping van de woning. De brandweer was snel ter plaatse en het vuur is inmiddels onder controle. Stichting Salvage is aanwezig om de bewoner te helpen met de schade door vuur of rook.