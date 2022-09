Het Dordtse chemiebedrijf DuPont wil niet aansprakelijk zijn voor vruchtbaarheidsproblemen, miskramen en andere gezondheidsklachten van vijftien oud-medewerkers. Daarom tekent het beroep aan tegen de uitspraak die de kantonrechter in Dordrecht daarover in juli deed.

Het bedrijf produceerde tussen 1964 en 2004 lycragarens. Dat wordt onder meer gebruikt voor sportkleding. De bewuste fabriek werd in 2004 verkocht en twee jaar daarna gesloten. Bij het maken van lycra gebruikte het bedrijf DMAc als oplosmiddel. Dat is echter zeer schadelijk voor de gezondheid. Volgens de kantonrechter deed DuPont veel te weinig om de schadelijke blootstelling te voorkomen.

DuPont meent dat het vonnis van de kantonrechter 'onvoldoende recht doet aan de door haar overgelegde informatie over het productieproces, de werkzaamheden en de arbeidsomstandigheden in de fabriek'. Verder vindt het chemiebedrijf dat uit het vonnis te weinig blijkt dat de kantonrechter de verklaringen van de door DuPont geraadpleegde (andere) oud-medewerkers en deskundigen heeft meegewogen in het oordeel.

DuPont stelt 'deze complexe zaak' ook door een meervoudige kamer te willen laten beoordelen. Ondanks die beslissing laat het bedrijf weten dat het 'begaan is met de persoonlijke situatie van de oud-werknemers'.

Volgens de kantonrechter deed DuPont te weinig om de hoeveelheid DMAc in de lucht te beperken, terwijl de medewerksters geruime tijd zelfs koffie moesten drinken in de ruimte waar de garens uit lagen te dampen. Ook verzuimde het bedrijf om te voorkomen dat medewerkers huidcontact hadden met lycragaren. Hoewel daarin nog oplosmiddel zat, kreeg het personeel geen handschoenen en mocht het met blote armen werken. De rechter tilde daar zwaar om, omdat dergelijke regels niet veel geld hoeven te kosten.

Volgens de rechter had het bedrijf zijn medewerkers ook beter moeten informeren over de mogelijke schadelijke gevolgen, vooral voor de vruchtbaarheid en ongeboren kinderen: "Dan hadden zij kunnen besluiten hun werkzaamheden te staken." Volgens de rechter verzuimde het bedrijf zelfs directe vragen van het personeel te beantwoorden. Zeker drie van de vijftien vrouwen verloren een kindje terwijl ze in dienst van DuPont waren.