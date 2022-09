Hij beloofde alles van de gestolen 140.000 euro aan zijn baas terug te betalen, maar twee jaar na de ontmaskering van fraudeur R.S. (48) wacht het Dordtse bedrijf Brenntag nog altijd op de eerste euro van de oud-medewerker. Tot grote frustratie van de directeur van het chemieconcern, zo bleek gisteren tijdens de rechtszaak tegen de verdachte uit een dorpje onder de rook van Eindhoven.

Die ergernis groeide mogelijk nog meer, omdat het proces tegen S. voor de tweede achtereenvolgende keer werd uitgesteld. Zodoende laat een beslissing van de rechtbank én het opleggen van een torenhoge schadevergoeding langer op zich wachten.

Bleek de verdachte eerder verhinderd door nieuwe werkzaamheden, ditmaal zou S. een ongeluk hebben gehad. "Volgens zijn vader is hij met de auto in een sloot gereden en naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet aanspreekbaar, maar had de wens om bij deze zitting aanwezig te zijn", vroeg zijn advocaat Jürgen Liauw om het proces te verschuiven.

De officier van justitie stemde daar mee in. Volgens de aanklager hing zijn strafeis er vanaf of S. 'het bloetekleed aantrekt' en van 'wat hij kan terugbetalen'. "De feiten en omstandigheden zijn van belang. Als hij er niet is, wordt het een lastig verhaal."

Zodoende verlieten de directeur en zijn advocaat met lege handen de rechtbank. "S. gaf eerder aan in termijnen het geld terug te willen betalen, maar we wachten daar al twee jaar op", zei de raadsman.

De directeur van Brenntag deed daar een schepje bovenop en uitte zijn irritatie. "Wat mij stoort is wat er allemaal door hem met het geld is gekocht. Er was mogelijkheid om iets te betalen. Zo heeft hij een caravan gekocht. Dan was dit de tijd om iets te verkopen. Het vertrouwen dat er iets gaat veranderen, is bij mij wel verdwenen. Dat is tot een minimum gedaald."

Het is onbekend wanneer het proces tegen S. wordt hervat.