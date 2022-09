De brandweer rukte woensdagochtend uit voor brand in de parkeergarage Spuihaven in Dordrecht. Het ging om brand onder de motorkap van een auto, op de derde etage van de parkeergarage. De garage was tijdelijk afgesloten voor mensen die hun auto willen halen of parkeren.

De brand in de parkeergarage achter het Stadskantoor ontstond rond half elf en werd twee minuten na de eerste melding opgeschaald naar middelbrand. De brandweer was met een tankautospuit en meerdere voertuigen aanwezig om het vuur te doven. Om te voorkomen dat de brand over zou slaan naar andere auto's werd een ruit van het ernaast geparkeerde voertuig ingeslagen, om deze weg te kunnen zetten. De brand was een kwartier later 'onder controle'. Handhaving was ook aanwezig, om mensen tijdelijk de toegang tot de parkeergarage te ontzeggen. Ook kwam een ambulance ter plaatse. Twee omstanders zijn nagekeken, vanwege het inademen van rook.