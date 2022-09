De sociale dienst is op zoek naar honderd ondernemers in de regio Drechtsteden die ten onrechte geld hebben gekregen tijdens de coronacrisis om hun bedrijf overeind te houden.

Het gaat om bedrijven die in 2020 en 2021 gebruik hebben gemaakt van de zogeheten Tozo-regeling, wat staat voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Die was bedoeld voor ondernemers die in de problemen kwamen door alle coronamaatregelen van de afgelopen jaren, waardoor hun bedrijf bijvoorbeeld verplicht dicht moest blijven, minder vaak open mocht of minder gasten mocht ontvangen, vanwege de 1,5 meterregel.

De uitkering werd op voorhand uitgekeerd, onder de voorwaarde dat achteraf bekeken zou worden of bedrijven er inderdaad recht op hadden. Zo niet, dan moest er worden terugbetaald.

Het grootste deel van de ontvangers heeft het geld volgens de sociale dienst inmiddels terugbetaald of is bezig dat in termijnen te doen. Uit onderzoek is nu echter gebleken dat ongeveer honderd ondernemers in de Drechtsteden deze uitkering onterecht hebben ontvangen, maar het lukt de dienst niet om in gesprek te komen daarover.

De dienst probeert met hen in contact te komen om een betalingsregeling te treffen. Dat wil nog niet erg lukken, zegt voorzitter Peter Heijkoop van de Sociale Dienst Drechtsteden. "We hebben hen op verschillende manieren benaderd, telefonisch, schriftelijk en via e-mail, om met elkaar tot een oplossing te komen. Ik roep deze ondernemers dan ook op contact op te nemen. De sociale dienst zoekt graag naar een oplossing, in plaats van een traject met gerechtelijke deurwaarders in te zetten. Dat willen we echt voorkomen, we willen ze daarbij helpen.''