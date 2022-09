De voormalige Euro Cinema-bioscoop in Dordrecht is niet geschikt om er veertien appartementen in te bouwen, zoals eigenaar Elfi wil.

De woningen krijgen te weinig daglicht en de bewoners hebben straks een 'troosteloos' uitzicht op de achterliggende parkeergarage Visstraat en de hoge muren van naastgelegen wooncomplexen. Dat stelt de Dordtse welstandscommissie. Zij bestempelt het plan van de ontwikkelaar als kansloos. Ook vindt de commissie dat het pand de afgelopen decennia zo gehavend is, dat de gemeente het van de monumentenlijst zou moeten afvoeren. Elfi en zijn architect Björn Knetsch reageren geschokt op dat standpunt. Ze zijn al een jaar lang in overleg met de afdelingen stedenbouw en erfgoed van de gemeente en hebben het plan al diverse malen aangepast. Zo is het aantal appartementen teruggebracht van zestien naar veertien. "Waarom zouden we een plan een jaar lang heen en weer sturen om vervolgens hier voor schut te staan?", stelt Knetsch. "Wij voelen dit als onrecht", stelt projectleider Rick Langezaal van Elfi. "Het kan toch niet dat de gemeente zo goed als akkoord is en je dan van de welstandscommissie een nee krijgt?" Elfi geeft de plannen nog niet op. Het denkt met aanpassingen alsnog groen licht te krijgen en hoopt dat de gemeente de welstandscommissie op andere gedachten kan brengen. De ontwikkelaar heeft de bioscoop gekocht om er betaalbare huurappartementen in te maken, waar jongeren graag willen wonen. Volgens welstand wordt de kwaliteit van de woningen ondermaats. "Ik zou er zelf niet willen wonen en ik wil ook niet dat mijn kinderen er wonen", verwoordt commissielid Peter Verstraten dat standpunt. Dordrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht