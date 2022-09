Bij een botsing van een bestelbus met een personenauto op de A16 bij Dordrecht is dinsdagavond één persoon lichtgewond geraakt.

Onduidelijk is vooralsnog waardoor het iets na negen uur mis kon gaan op de snelweg, maar beide auto's raakten zwaar beschadigd bij het incident. Alle personen wisten uit de wagens te komen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, waarna ambulancepersoneel constateerde dat het meeviel met de verwondingen.

De snelweg wordt nu schoongemaakt. In afwachting daarvan wordt het verkeer omgeleid via de N3 en A15. In eerste instantie waren alle drie rijbanen dicht, inmiddels is er weer eentje open.